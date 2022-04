In der Regel kennt man Andreas "Rambo" Ropin als Ultraläufer, der vor kaum einem Hindernis zurückschreckt und auch die extremsten Herausforderungen meistert. Für den guten Zweck zeigt sich Ropin nun aber von seiner etwas gemütlicheren Seite. Gemeinsam mit dem Kapfenberger Sportbündel, das Sportler mit intellektuellen, körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen betreut, wird er am 7. Mai für 24 Stunden zum Nordic-Walker. Los geht's um 12 Uhr im Franz-Fekete-Stadion, dabei begleitet Ropin, der seit zwei Jahren als Trainer beim Sportbündel tätig ist, jeweils eine Stunde lang ein Sportbündel-Athlet. "Es ist für uns auch der Startschuss für die nationalen Sommerspiele Ende Juni im Burgenland, an denen wir mit 56 Personen teilnehmen", sagt Obmann Martin Sommerauer.