Wenn der Waldverband Mur-Mürztal alljährlich zu seiner Jahreshauptversammlung in der Fachschule Hafendorf zusammenkommt, geht es dabei in der Regel um die Folgen der Klimakrise, die Gefahr durch Borkenkäfer oder um die preislichen Auswirkungen durch Windwurf. Am Donnerstagabend spielte jedoch ein Thema eine Hauptrolle, das jeden Bereich des Alltags zu treffen scheint: der Krieg in der Ukraine. "Die Holzwertschöpfungskette hat mit massiven Marktverwerfungen in der internationalen Versorgungskette zu kämpfen", sagte Geschäftsführer Bernd Poinsitt. Immerhin kauft die EU rund die Hälfte ihres Holzes in Russland und Weißrussland, die Sanktionen schränken diesen Markt massiv ein.