Seit Jahren bemüht sich die Stadt Kapfenberg darum, das Angebot an der örtlichen Fachhochschule Joanneum auszubauen und zumindest einen Teil der Studiengänge in die Innenstadt zu übersiedeln. Im Juni des Vorjahres gab es schließlich grünes Licht: Da beschloss das Land, einen zusätzlichen Standort für den FH-Studiengang für Gesundheits- und Krankenpflegeberufe in Kapfenberg auf die Beine zu stellen, den es in Graz nunmehr seit 2016 gibt. Auch die Räumlichkeiten im Stadtzentrum waren schnell gefunden. Wo derzeit noch die Polytechnische Schule untergebracht ist, soll im Herbst 2025 der neue FH-Standort den Betrieb aufnehmen.