Auffahrunfall in Bruck

Pkw kollidierte mit Kleintransporter, Beifahrerin verletzt

Am Mittwochvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Brucker Leobnerstraße. Eine Person wurde verletzt und vom Roten Kreuz und einem Feuerwehrsanitäter versorgt. Die Feuerwehr Bruck-Stadt führte in weiterer Folge Absicherungsarbeiten durch.