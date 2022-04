Die Aula des Herta-Reich-Gymnasiums in Mürzzuschlag wurde bei der Aktion "fair-speisen" kurzerhand zum Speisesaal umfunktioniert: Am letzten Schultag vor den Osterferien organisierten die Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen dort im Rahmen des Religions- und Ethikunterrichts ein Fastensuppenessen. Ihre Motivation war es, betroffen von dem Krieg in der Ukraine und dem damit verbundenen Leid vieler Menschen, helfen zu wollen.