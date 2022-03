Frauenarzt äußert sich zu Kritik"Wir arbeiten von früh bis abends, mehr können wir nicht tun"

Facebook

Georg Müller ist seit 16 Jahren Gynäkologe im Mürztal und sieht mehrere Ursachen für die angespannte Terminsituation © Nicole Friesenbichler

Unser Artikel über die mangelnden Kapazitäten bei Kassenfrauenärzten im Mürztal stieß auf großes Echo. Nicht ganz zustimmen kann Gynäkologe Georg Müller, der neben seiner Wahl- und Privatordination in St. Barbara seit Anfang 2020 eine Kassenstelle in Kindberg besetzt. Die Kritik von Herbert Becvar, Allgemeinmediziner in Neuberg, dass die Frauenärzte bei der Abdeckung des Bedarfs nicht so arbeiten, wie es von ihnen verlangt wird, will er so nicht stehen lassen.