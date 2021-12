Kleine Zeitung +

Pflegeprotest Dem Gesundheitspersonal tickt die Uhr zu laut

Hatte es vor einem Monat noch 5 nach 12 geschlagen, steht die Uhr nun bereits auf 15 nach 12: In Scharen ging das Pflegepersonal am Mittwoch in Bruck wieder auf die Straße. Verbesserte Arbeitsbedingungen nach der letzten Demonstration sehe man nicht.