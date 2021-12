Facebook

Das Adventplatz'l am Mürzer Stadtplatz findet heuer coronabedingt online statt. © Stadtgemeinde Mürzzuschlag

Auch wenn das sonst so beliebte Adventplatz'l am Mürzer Stadtplatz heuer aufgrund der Corona-Situation nicht stattfinden kann, lässt man sich die Adventstimmung in Mürzzuschlag nicht verderben. Die Stadtgemeinde hat auf ihrer Website so wie bereits vergangenes Jahr einen Online-Adventmarkt eingerichtet: Das Adventplatz'l findet sozusagen einfach digital statt. Aussteller können dort ihre Werke präsentieren. Stammkundschaft und Gäste des gemütlichen Adventplatz'l finden online nicht nur Informationen zu den Anbietern, sondern auch zu handwerklicher Weihnachtskunst und Leckereien aller Art. So bleiben sie trotzdem auf dem Laufenden und finden vielleicht das eine oder andere passende Weihnachtsgeschenk.