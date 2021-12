Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Der Adventmarkt im Franzbauernhaus in Tragöß öffnet am Wochenende noch einmal seine Pforten. © Creativ Verein Tragöß

Nachdem der stimmungsvolle Adventmarkt im Franzbauernhaus am ersten Wochenende sehr gut angenommen wurde, folgt der Creativ Verein Tragöß dem häufig geäußerten Wunsch von Besuchern und öffnet den beliebten Markt wieder am vierten Adventwochenende. Liebevoll handgefertigte Werke der Vereinsmitglieder und von ausgewählten Gastausstellern werden in der speziellen vorweihnachtlichen Atmosphäre im Franzbauernhaus zur Besichtigung und zum Verkauf angeboten. Der Tragösser Adventmarkt wird von Besuchern aus nah und fern sehr geschätzt, besonders wegen der gebotenen Gastfreundschaft und aufgrund der hohen Qualität der kunsthandwerklichen Arbeiten.