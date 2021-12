Kleine Zeitung +

Sitzung boykottiert Riss im Sozialhilfeverband wegen der Subventionen für Vereine

352.000 Euro zahlt der Sozialhilfeverband jährlich freiwillig an Vereine. Die gesamte Opposition will das reduzieren und boykottierte die Vollversammlung am Montag, die SPÖ sieht darin reine Parteitaktik.