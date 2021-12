Facebook

Der Christbaum wurde im Freizeitsee Krieglach versenkt © TSC Mürztal-Austria

Wieder neigt sich ein Tauchjahr zu Ende. Wie so viele andere waren auch die Taucher des Tauchsportclubs Mürztal-Austria wegen des Coronavirus in ihren Aktivitäten stark eingeschränkt. So konnte der TSC Mürztal im abgelaufenen Jahr seinen 120 aktiven und 30 unterstützenden Mitgliedern kein so abwechslungsreiches Programm wie in den vergangenen Jahren bieten: Nur ganz wenige Stammtische, kein Schnuppertauchen, keine Tanzparty, keine Vorträge sowie Veranstaltungen und nur wenige Tauchausflüge konnten durchgeführt werden.