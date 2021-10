Kleine Zeitung +

Kapfenberg Öffentlicher Aufruf nach Infektionsfall im Café Lindthaler

Personen, die am Samstag oder am Montag im Café Lindthaler in Kapfenberg-Apfelmoar waren, ersucht die Bezirkshauptmannschaft Bruck-Mürzzuschlag, ihren Gesundheitszustand zu beobachten.