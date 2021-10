Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Die Botschafter des größten Untertagemagnesitbergbaues in Europa © Grabmaier

Wenn die Breitenauer Blasmusiker mit ihren roten Federbuschen in ihrer schmucken Knappentracht aufmarschieren, dann als Botschafter des größten Untertagemagnesitbergbaues in Europa, der die Marktgemeinde Breitenau international bekannt macht. Aber 1871 in der Gründerzeit war es eine relativ kleine, aber sehr ambitionierte Gruppe, die ein gemeinsames Ziel zusammenführte: das Musizieren.