Stationsleiterin Katharina Lussy, Heimleiterin Sabrina Handl, Bürgermeisterin Petra Weberhofer und Geschäftsführer Christian Polessnig © St. Lorenzen

Knapp ein Jahr ist vergangen, seit die Bewohner des Pflegeheims Tannenhof ihr gewohntes Umfeld in St. Lorenzen verlassen mussten und sich auf eine wahre Odyssee begaben. Zuvor hatte das Bundesheer die Kontrolle über das Heim übernommen, nachdem die Corona-Fälle förmlich explodiert waren. Der Samariterbund schlitterte daraufhin in die Pleite, die Kärntner AHA-Gruppe übernahm schließlich dessen Heime und führt künftig auch jenes in St. Lorenzen. "Innerhalb der nächsten zwei Wochen kehren 15 Bewohner in das Heim zurück", sagt Bürgermeisterin Petra Weberhofer.