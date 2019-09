Am 19. September 2019 begeht die Stadt Kapfenberg ein Jubiläum: Exakt fünf Jahre sind vergangen, seit mit dem Opus-Lipdub ein Weltrekord geknackt wurde.

Der Kapfenberger Lipdub hat auch in Dubai für Aufsehen gesorgt © Marco Mitterböck

Der 19. September nimmt in der Kapfenberger Chronik einen ganz besonderen Platz ein, wurde an diesem Tag im Jahr 2014 doch ein Weltrekord geknackt. Rund 6000 Bürgerinnen und Bürger aus mehr als 100 örtlichen Organisationen, Vereinen und Initiativen waren den ganzen Tag auf den Beinen, um mit ihrer Teilnahme am Lipdub einen Weltrekord zu brechen.