Ein in Vollbrand stehender Pkw hielt am Freitagnachmittag die Mürzzuschlager Einsatzkräfte auf Trab. Der Fahrer eines Vans, der in Fahrtrichtung Bruck unterwegs war und auf seinem Anhänger ein weiteres Fahrzeug transportierte, bemerkte im Ganzsteintunnel den Brand seines Fahrzeugs. Geistesgegenwärtig fuhr er aus dem Tunnel und lenkte sein Fahrzeug auf die Autobahnabfahrt Mürzzuschlag-West, wo er noch schnell zwei Treibstofftanks aus dem Fahrzeug entfernte.