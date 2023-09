Am Abend des Dienstags, dem 19. September, kam es in Bruck zu einem Unfall. Ein voll beladener Lastkraftwagen kam im Bereich einer Baustelle in der Hugo-von-Montfort-Gasse plötzlich ins Rollen, ohne dass sich der Fahrer im Fahrzeug befand. Der führerlose LKW rammte schlussendlich die Eckmauern des Brucker Bezirksgerichtsgebäudes, bevor er zum Stillstand kam. Der entstandene Sachschaden am Gebäude wie auch am Unfallfahrzeug ist beträchtlich, genaue Schätzungen über die Schadenssumme gibt es zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Genauso ist die Ursache des Unfalls bisher ungeklärt. Verletzt wurde niemand.