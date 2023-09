Einen schweren Unfall hatten ein 53-jähriger Motorradlenker und seine 43-jährige Beifahrerin aus Baden in Niederösterreich am Samstag auf der S6 in Bruck an der Mur. Die beiden waren am Vormittag auf der Semmering-Schnellstraße von Bruck kommend in Richtung Leoben unterwegs gewesen.

Aus noch unbekannter Ursache fuhr der Mann am zweiten Fahrstreifen auf das Straßenbankett und kam in weiterer Folge zu Sturz. Dabei zog sich der 53-Jährige lebensgefährliche Verletzungen zu. Die Freiwillige Feuerwehr Bruck und das Rote Kreuz rückten jeweils mit vier Fahrzeugen zum Unfallort aus, auch die beiden Rettungshubschrauber Christophorus 12 und 17 wurden alarmiert.

Mit dem Hubschrauber ins LKH

Der Mann wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in weiterer Folge in LKH nach Graz geflogen, seine Beifahrerin, die schwere Verletzungen erlitten hatte, wurde ebenfalls vom Hubschrauber nach Graz gebracht. Die S6 war in diesem Bereich in Fahrtrichtung Leoben zwei Stunden bis kurz vor 12 Uhr gesperrt, in Fahrtrichtung Bruck an der Mur musste die S6 für die Dauer von einer Stunde gesperrt werden. Die Umleitung erfolgte über die B116.