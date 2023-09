Am Nachmittag des Donnerstags, dem 31. August, kam es zu einem Brand in Hönigsberg. Ein Gastwirt bereitete in der Küche des nicht geöffneten Restaurants eine Speise am Gasherd zu. Kurz nach 14.30 ließ er den Herd verließ er die Küche und das Lokal, der Gasherd war zu diesem Zeitpunkt immer noch an.