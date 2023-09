Premieren sind in Theatern keine Seltenheit, aber diese Veranstaltung ist auch für das bekannte dachbodenTheater 2.0 eine Neuheit. Am Samstag, dem 2. September, finden in Bruck an der Mur zum ersten Mal die Landesmeisterschaften der Poetry-Slam-Szene statt. Nach Austragungen in Graz, Klagenfurt und Leoben trifft sich die Dichtergemeinde der Moderne im Südosten des Mürztals. Bei der mittlerweile zwölften Abhaltung des Poesie-Wettstreits werden die Landesmeisterschaften nicht nur die Steiermark und Kärnten umfassen, sondern auch das Burgenland.