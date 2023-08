Am Nachmittag des Dienstags, dem 22. August, ereignete sich am Erlaufsee im Mariazellerland ein Badeunfall. Ein 13-jähriges Mädchen aus Wien, das mit ihrer Familie in St. Sebastian auf Urlaub war, verschwand gegen 18.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache plötzlich unter der Wasseroberfläche. Ihr Vater befand sich in unmittelbarer Nähe. Gemeinsam mit weiteren einschreitenden Badegästen konnte das Mädchen ans Ufer gebracht werden.