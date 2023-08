Am Montag, dem 21. August, wurde die Freiwillige Feuerwehr Kindberg-Stadt über einen Schadstoffeinsatz an der Mürz alarmiert. Ein ähnlicher Einsatz erfolgte erst vergangene Woche. Aus noch ungeklärter Ursache war eine unbekannte Menge Hydrauliköl aus einem Industriebetrieb ausgetreten und in weiterer Folge in die Gewässer der Mürz gelangt. Weitere Feuerwehrmannschaften rückten zur Unterstützung an.