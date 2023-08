Zahlreiche Meistertitel, mehrere Welt- und Europameistertitel sowie ein Gold- und eine Bronzemedaille bei den paralympischen Spiele in Rio de Janeiro hat sich Oleksandr Komarov bereits erschwommen. Erst Anfang August konnte er seine Edelmetallkollektion um eine Gold- und eine Bronzemedaille bei den Para Swimming World Championships in Manchester erweitern. Damit hat er sich auch ein Ticket für die Paralympics 2024 in Frankreich gesichert. Trotz der zahlreichen Erfolge ist für ihn jede Auszeichnung etwas Besonderes, da sie ihm zeigt, dass er nicht umsonst trainiert hat.