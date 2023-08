Das Rote Kreuz Mariazellerland war am Montag bei drei Unfällen binnen etwa 90 Minuten gefordert. Um 10 Uhr war ein 63- jähriger Motorradlenker (Bezirk Leoben) zu versorgen. Der Lenker war auf der B24 im Bereich Kräuterhals zu Sturz gekommen. Er zog sich dabei Verletzungen an Schulter sowie im Brustkorbbereich zu. Der 63- jährige wurde in das LKH Hochsteiermark nach Bruck gebracht.