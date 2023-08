Kälte, Regen, und fast keine Badetage - so empfand man in der östlichen Obersteiermark den bisherigen Sommer. Aber war es tatsächlich so? "Nein, nicht ganz", sagt dazu Roland Reiter, gebürtiger Turnauer und Meteorologe beim internationalen Wetterdienst "Ubimet". Reiter lebt zwar in Niederösterreich, verfolgt aber nach wie vor sehr interessiert die Witterung in seiner Heimat.