Als Chef des gleichnamigen Unternehmens für Gerüst-, Fassaden- und Bauarbeiten ist Pren Gojani in der heimischen Wirtschaft kein unbekannter. Nun wagt sich Gojani an ein neues Projekt und sperrte mit 1. August das Café Centro im Krieglacher Ortszentrum neu auf. Das Lokal ist an allen sieben Wochentagen geöffnet und soll mit einem umfangreichen Frühstücksangebot ebenso punkten wie mit Snacks.