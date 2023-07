Ein Leben zwischen den Mürztaler Bergen und den Dörfern in Tansania

Die Krieglacherin Marion Allmer, die mittlerweile in St. Barbara lebt, engagiert sich seit dem Vorjahr in Tansania. Dort hat sich die Volksschullehrerin, die derzeit gerade in Tansania weilt, der Bildung und Betreuung von Kindern verschrieben.