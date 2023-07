Das Hagelnetz blieb diesen Sommer offen. "Wir haben nichts zu schützen", sagt Elisabeth Vukits. Die 39-Jährige betreibt mit ihrem Mann Martin in dritter Generation einen Bio-Obstbaubetrieb in Dörfl (Gemeinde St. Ruprecht an der Raab). Auf 14 Hektar werden Äpfel kultiviert. Nicht einmal die Hälfte kann heuer im Vergleich zu einem normalen Ertragsjahr geerntet werden. Auf einer Anlage herrscht sogar gähnende Leere.