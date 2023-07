An eine Tour durch Schwöbing in der obersteirischen Gemeinde Langenwang wird sich Manuela Eichler noch lange erinnern. Bereits seit bald elf Jahren für die Post tätig, spulte die Zustellerin in der vergangenen Woche vormittags routiniert ihre Kilometer ab. Schon beim Hineinfahren nach Schwöbing kam ihr dabei eine 73-Jährige entgegen, der sie an diesem Vormittag noch einmal begegnen sollte. "Als ich wieder herausgefahren bin, sah ich plötzlich, wie sich die Dame mit beiden Armen und Beinen am Boden abstützte", erzählt Eichler.