Der Ort Tragöß wurde in einer Urkunde erstmals am 16. Mai 1023 erwähnt. Das war also vor genau 1000 Jahren. In dieser Urkunde geht es um eine Schenkung des Kaisers Heinrich II. an das Frauenkloster Göß. Dieses 1000-Jahr-Jubiläum wird am Sonntag groß gefeiert.