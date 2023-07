Der Kapfenberger Bürgermeister Fritz Kratzer (SPÖ) war sichtlich erleichtert: "Was lange währt, wird endlich gut", sagte er am Mittwoch in Arndorf, wo der neue Radweg offiziell eröffnet wurde. Kratzer verwies auf die vielen Probleme, die gelöst werden mussten, bis der Radweg gebaut werden konnte: "13 Planänderungen hat es gegeben, eine Million Euro hat das Projekt gekostet. Davon trägt die Stadt Kapfenberg 400.000 Euro, dazu kommt noch die Straßenbeleuchtung um 100.000 Euro."