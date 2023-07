Bislang waren das Hörakustikunternehmen Neuroth und das Optikfachgeschäft Wutscher gemeinsam am Brucker Hauptplatz untergebracht. Nun gehen die beiden Unternehmen an diesem Standort aber getrennte Wege. Während Wutscher an der bestehenden Adresse Koloman-Wallisch-Platz 20 bleibt, hat Neuroth am Montag seinen neuen Standort am Koloman-Wallisch-Platz 10 eröffnet, gelegen direkt gegenüber vom Restaurant Riegler.