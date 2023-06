Viel Prominenz war kürzlich in den beiden Bezirksgerichten unserer Region – in Bruck und Mürzzuschlag – vertreten. Kein Wunder, schließlich wurden die beiden neuen Gerichtsvorsteher offiziell in ihr Amt eingeführt: Karina Gamperl-Stecker in Mürzzuschlag und Thomas Traar in Bruck. Robert Wrezounik, Präsident des Landesgerichts Leoben, betonte, dass während seiner jahrzehntelangen richterlichen Tätigkeit noch nie der Präsident des Oberlandesgerichts Graz bei einer Ernennung dabei gewesen sei. Diesmal war OLG-Präsident Michael Schwanda in beiden Bezirksgerichten anwesend, was allseits als Auszeichnung empfunden werde.