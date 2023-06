Seit 2006 ist Robert Schneidhofer als Musikfachhändler in Kapfenberg tätig. In dieser Zeit hat sich nicht nur sein Geschäft verändert – 2019 übersiedelte man in die neue Geschäftsstelle in der Wiener Strasse – auch der Markt durchlebte einen Wandel. "Gerade in der Coronazeit ist für viele der Online-Einkauf zur bequemen Gewohnheit geworden, auch beim Kauf von Musikinstrumenten", sagt Schneidhofer.