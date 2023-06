Am Nachmittag des Sonntags, dem 18. Juni, verunfallte ein Motorradfahrer im Raum Mariazell-Grünau. Während der Fahrt auf der B 71 stürzte der 21-Jährige aus bisher unbekannter Ursache über die Böschung neben der Fahrbahn hinab. Er erlitt dabei eine Verletzung an der Schulter. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der junge Mann in stabilem Zustand mit dem Rettungswagen in das Landesklinikum Lilienfeld gebracht. Das Unfallfahrzeug wurde von den Feuerwehrkräften geborgen.