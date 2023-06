Ein beinahe fast schon kurioser Zwischenfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag in Kapfenberg. Gegen 2.30 Uhr in der Nacht kam ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag nach dem Besuch einer Veranstaltung am Wohnsitz eines Familienangehörigen, der in einem Mehrparteienhaus wohnte, an. Er hatte zuvor vereinbart, dort zu übernachten. Weil er aber den Hausschlüssel vergessen hatte, versuchte er, über die Außenfassade auf den Balkon des ersten Stockes zu gelangen. Von dort wollte er über die unversperrte Terrassentür in die Wohnung gelangen.