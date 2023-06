Gegründet im Raum Leoben, deckt Radio Grün Weiß mittlerweile 60 Prozent der Steiermark ab und will auch in der West- und Oststeiermark weiter wachsen. "Mit unserem Stream erreichen wir mittlerweile 500.000 Leute im Monat, am Anfang waren es noch 4000", sagt Geschäftsführerin Nicole Gollnhuber, die mit ihrem Geschäftspartner Peter Petzner vor neun Jahren das Kommando übernommen hat. Als Dankeschön an die Fans lädt das Privatradio am 6. Juli zu einem Jubiläums-Open-Air auf den Brucker Hauptplatz, wo sich die grün-weiße Schlager-Elite die Ehre geben wird. Zu hören gibt es dort bei freiem Eintritt unter anderem die Edlseer, die Seer, Semino Rossi, Oliver Haidt - mit Melissa Naschenweng an der Spitze. "Weil wir uns bei unseren Höhrern bedanken wollen, gibt es freien Eintritt", sagt Gollnhuber.