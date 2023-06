Am 5. Juni war es zu einem Brand in einem alten, leer stehenden Schulgebäude in Bruck an der Mur gekommen, verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Nachdem der Bezirksbrandermittler von einer Brandstiftung ausgegangen war, begann die Polizei mit den Ermittlungen. Nach akribischer Arbeit gerieten die teils amtsbekannten Burschen aus den Bezirken Graz-Umgebung, Voitsberg, Murtal, Bruck-Mürzzuschlag und Graz ins Visier der Exekutive.