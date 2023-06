Regulär wählt Österreich 2024 einen neuen Nationalrat, in der Wahlordnung ist verankert, wie viele Mandate dabei in den Landeswahlkreisen bzw. Regionalwahlkreisen zu vergeben sind.

Am Dienstag wurde die jüngste Fassung kundgemacht: Demnach erhält Tirol (16 gesamt) ein Mandat mehr, Kärnten (12) eines weniger. Die Steiermark bleibt unverändert bei 27 Sitzen.



Die Landeswahlkreise betrachtet, gewinnt die Weststeiermark einen Sitz (5), die Obersteiermark verliert ein Mandat (7). Unverändert bleiben Graz und Umgebung (9) und die Oststeiermark (6).