Ein "Riesen-Paket an Wartungsarbeiten" könnte am Montag, 12. Juni, für zähen Verkehr auf den steirischen Straßen sorgen. Die Arbeiten können laut Asfinag nur "im Zuge einer Vollsperre durchgeführt werden", heißt es. Diese Bereiche sind betroffen:

Die Auf- und Abfahrt auf die A 2 bei Mooskirchen

Zwischen 8 und 16 Uhr finden am Montag in diesem Bereich unter anderem Mäharbeiten und die Reparatur von Fahrbahn und Brückenübergangskonstruktionen statt. Es werden schadhafte Bäume und abgebrochene Äste entfernt, der teilweise beschädigte Wildschutzzaun soll ebenfalls repariert bzw. ersetzt werden. Zum Abschluss werden Markierungen erneuert und die Fahrbahn sowie die Entwässerungen gereinigt. Eine Umleitung führt in diesem Zeitraum über die Packer Bundesstraße B 70 zu den Anschlussstellen Steinberg (Abfahrt nur Richtung Italien möglich) beziehungsweise zur Anschlussstelle Lieboch.

Tunnel der Tunnelkette Semmering auf der S 6

In drei Prüf-Nächten findet kommende Woche eine umfangreiche behördliche Inspektion von drei Tunnel der Tunnelkette Semmering auf der S 6 Semmering Schnellstraße statt. Geprüft werden die Sicherheitseinrichtungen, die betrieblichen Abläufe und alle weiteren technischen Einrichtungen. Die Tunnel Semmering, Spital und Steinhaus sind daher in drei Nächten jeweils von 20 Uhr abends bis 5 Uhr früh von Montag, den 12. Juni, bis Donnerstag, den 15. Juni, für den Verkehr gesperrt. Der Verkehr wird in diesen Zeiten bei Mürzzuschlag Ost beziehungsweise bei Maria Schutz abgeleitet.

Totalsperre in Ehrenhausen in der Südsteiermark

Ebenfalls ab Montag gesperrt ist die Ortsdurchfahrt Ehrenhausen im Bezirk Leibnitz. Grund der Totalsperre sind auch hier Sanierungsarbeiten bis einschließlich 1. September 2023. Die Umleitung erfolgt in diesem Zeitraum großräumig über Spielfeld.

Teilweise noch gesperrt bleibt nach einer Hangrutschung außerdem die südsteirische Weinstraße, sie ist vorerst nur von Gamlitz aus befahrbar, über Eckberg, Ottenberg oder über Ratsch. Kein Fahrzeug oder Fußgänger durfte den Straßenabschnitt überqueren. Einigen Passanten war das egal, ihnen drohen Anzeigen. Die Straße soll ab Mitte August – provisorisch befahrbar sein.