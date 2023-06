Lediglich eine Woche hielt die Regenbogenfahne, ein Zeichen für Toleranz, in Bruck durch, ehe sie noch vor dem Beginn des Aktionsmonats Juni gestohlen wurde. In St. Barbara kam es nun zu einem ähnlichen Vorfall. In der Nacht auf Samstag wurde der Fahnenmast vor dem Gemeindeamt im Ortsteil Mitterdorf umgeschnitten, anschließend wurde die dort montierte Regenbogenfahne gestohlen. Bürgermeister Jochen Jance ist verärgert, dient die Fahne doch als Zeichen gegen Diskriminierung, den Hass und die Gewalt gegen LGBTQIA+-Personen: "Dies zeigt, dass hinsichtlich der Gleichstellung in unserer Gesellschaft noch viel zu tun ist." Die Sachbeschädigung wurde bereits angezeigt, nun hofft man auf Hinweise aus der Bevölkerung.