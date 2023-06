Gegründet hat Nadine Rada ihren "GN Textilladen" schon 2007 im früheren Singer-Geschäft in der Brucker Mittergasse. Drei Jahre später übersiedelte sie ans untere Ende der Mittergasse, weil das Geschäft bereits zu klein war. Jetzt ist Nadine Rada wieder übersiedelt, und zwar in die ehemalige "Spielzeuglade", ebenfalls in der Mittergasse, aber deutlich näher am Stadtzentrum. "Was wir schon jetzt, wenige Tage nach der Eröffnung, deutlich merken: Wir haben viel mehr Laufkundschaft als am vorigen Standort. Viele haben gar nicht gewusst, dass es so ein Geschäft in Bruck gibt", erzählt die Unternehmerin.