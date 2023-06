Die Welt der Banken wird in der Regel von Zahlen und rationalen Entscheidungen dominiert, mitunter haben dort aber auch Emotionen ihren Platz. So geht es auch Franz Seitinger, dem Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Mürztal, der seine Laufbahn 1979 begann und nach 44 Jahren seine Pension antritt. "Mein großer Dank gilt meiner Familie", sagte Seitinger, als er sich am Donnerstagabend noch einmal der Generalversammlung im Krieglacher VAZ stellte.