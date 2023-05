"Tannenhof"-Prozess dauert zumindest bis zum Jahresende

Beim Prozess um 18 Verstorbene im Pflegeheim "Tannenhof" in St. Lorenzen werden die Angeklagten weiterhin zu ihren Verantwortlichkeiten befragt. Die Kernfrage: Was bleibt strafrechtlich an wem hängen?