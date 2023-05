Gleich mehrfach musste das Rote Kreuz Mariazellerland am Pfingstwochenende ausrücken, alleine am Samstag forderten schwere Freizeitunfälle dabei drei Verletzte. Am Samstagnachmittag kam eine 67-jährige Motorradfahrerin aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag aus ungeklärter Ursache auf der L 113 am Niederalpl zu Sturz. Dabei zog sie sich eine Knöchel- und Armverletzung sowie ein Schädelhirntrauma zu. Die Frau wurde durch das Notarztteam sowie eine Rettungswagenmannschaft des Roten Kreuz Mariazellerland erstversorgt und mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 15 ins LKH Bruck geflogen.