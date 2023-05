Die besten Zeiten hat das Pfaffensattelhaus der Familie Koglbauer längst hinter sich, seit Jahren verfällt das einst so beliebte Gasthaus auf dem Alpenpass zwischen den Gemeinden Rettenegg und Steinhaus am Semmering. Es ist mittlerweile zu einer Art "Lost Place" verkommen. "Es schaut katastrophal aus, es blutet mir jedes Mal das Herz, wenn ich das Haus sehe. Dabei ging es früher irrsinnig gut", bedauert Retteneggs Bürgermeister Johann Ziegerhofer. So wie er empfinden es wohl viele Leute, die über den Pfaffensattel fahren.