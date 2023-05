Für Aufsehen sorgte ein Konvoi aus mehreren Polizeiautos, der am Mittwochabend von Kapfenberg aus in den Ortsteil Parschlug fuhr. "Was war da los?", wollte ein Leser von uns wissen. Die Antwort: Es war die Reaktion auf eine Körperverletzung, die sich kurz zuvor in Kindberg zugetragen hatte. Zwei Männer (26, 32) dürften dort einen 26-Jährigen mit Baseballschlägern verletzt haben.