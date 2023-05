Vielfach prämiert für seine Kulinarik, strahlt das Steirereck am Pogusch weit über die Grenzen der Region hinaus. Am Donnerstag darf sich das bekannte Restaurant auch auf architektonischer Ebene über eine Auszeichnung freuen, wird es doch mit dem Architekturpreis des Landes Steiermark ausgezeichnet. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert, freuen darüber dürfen sich die "PPAG architects" mit Sitzen in Wien und Berlin.