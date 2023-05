Am 18. November 2020, die Coronapandemie nahm gerade zügig Fahrt auf, wurde im Pflegeheim "Tannenhof" der erste Coronafall diagnostiziert. Knapp zwei Wochen später waren in diesem Heim des Arbeiter-Samariterbundes in St. Lorenzen im Mürztal von den 49 Bewohnerinnen und Bewohnern 34 positiv, acht davon lagen im Spital, einige waren schon verstorben. Auch das Personal war teilweise bereits erkrankt, sodass Ende November das Bundesheer die Pflege und Desinfektion übernahm. Es führte die Trennung von "kontaminierten" und "Reinen" Bereichen ein – und die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet.