Fahrgäste der ÖBB im Raum Bruck werden ab dem kommenden Samstag, dem 29. April, bis Freitag, dem 12. Mai, einige Fahrplanänderungen in Kauf nehmen müssen. Grund dafür sind Bauarbeiten am Bahnhof, wodurch es Zügen nicht möglich sein wird, in Bruck zu halten.